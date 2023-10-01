Все продажи осуществляются в автоматическом режиме, товар отправляется на указанную почту сразу после оплаты и в любое время суток. Мы используем надёжный сервис oplata.info.
Доступна оплата банковскими картами и ещё 40+ способов.
За несколько лет мы ответили на такое количество вопросов, что вам и не снилось. Любые проблемы покупателей решаются, что называется, на "раз-два", чуть ли не с закрытыми глазами.
Мы прокачались в навыке технической поддержки до 100 LVL и готовы помочь максимально быстро!
Их тысячи. Они настоящие.
Благодаря обратной связи от наших покупателей мы чётко знаем куда двигаться, улучшаем сервис, ПО, инструкции и ещё много-много всего. Спасибо что выбираете нас и делитесь своим мнением!
Что тут сказать, мы прошли верификацию во всех возможных сервисах, получили "Персональный аттестат Webmoney", зарегистрированы и имеем высокий рейтинг на крупнейших торговых площадках.
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