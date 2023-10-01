Наш интернет-магазин специализируется на продаже оффлайн и онлайн активаций в сервисах Steam / Microsoft Store / Epic Games Store / Ubisoft Connect, а так же различных цифровых товаров (аккаунты, лицензионные ключи Steam, Windows и т.д.)

Все продажи осуществляются в автоматическом режиме, товар отправляется на указанную почту сразу после оплаты и в любое время суток. Мы используем надёжный сервис oplata.info.

Доступна оплата банковскими картами и ещё 40+ способов.

Первое: опыт

За несколько лет мы ответили на такое количество вопросов, что вам и не снилось. Любые проблемы покупателей решаются, что называется, на "раз-два", чуть ли не с закрытыми глазами.

Мы прокачались в навыке технической поддержки до 100 LVL и готовы помочь максимально быстро!

Второе: отзывы

Их тысячи. Они настоящие.

Благодаря обратной связи от наших покупателей мы чётко знаем куда двигаться, улучшаем сервис, ПО, инструкции и ещё много-много всего. Спасибо что выбираете нас и делитесь своим мнением!

Третье: гарантии

Что тут сказать, мы прошли верификацию во всех возможных сервисах, получили "Персональный аттестат Webmoney", зарегистрированы и имеем высокий рейтинг на крупнейших торговых площадках.

Покупки у нас - безопасно \ удобно \ никакого риска. Звучит банально, но убедитесь в этом сами!

Просто сравните нас с конкурентами и Вы всё поймёте!

Удачных покупок и приятной игры!